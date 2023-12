Neben den Sanierungsarbeiten an dem Revier in Haldensleben wird es aktuell energetisch auf den neusten Stand gebracht. Die Arbeiten sind eine Belastung für die Beamten.

Polizeirevier Börde bekommt PV-Anlagen: So weit sind die Bauarbeiten in Haldensleben

Das Polizeirevier in Haldensleben wird saniert. Neu ist, dass auch die Fassade gedämmt wird und PV-Anlagen aufs Dach kommen.

Haldensleben - Die Bauarbeiten im und am Polizeirevier Börde in der Gerikestraße in Haldensleben laufen auf Hochtouren. Die Zeit für die Beamten im Gebäude ist jedoch nicht ganz einfach. Doch es gibt positive Entwicklungen: Denn die Baumaßnahme wurde um einen wesentlichen Punkt erweitert.