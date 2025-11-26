Neueröffnung in der Hagenpassage Postfiliale hat neue Betreiberin - Erleichterung für Haldenslebens Bürger
Pünktlich zur bevorstehenden Weihnachtszeit hat die Postfiliale in der Hagenpassage in Haldensleben wieder geöffnet. Die neue Betreiberin ist eine wahre Postexpertin. Das erwartet Kunden jetzt.
26.11.2025, 18:00
Haldensleben - Gute Nachrichten für die Kunden der Deutschen Post: Die Postfiliale in der Hagenpassage hat überraschend schnell wieder geöffnet. Nachdem der Standort seit Anfang Oktober immer wieder geschlossen war, konnte nun eine neue Betreiberin gefunden werden.