Pünktlich zur bevorstehenden Weihnachtszeit hat die Postfiliale in der Hagenpassage in Haldensleben wieder geöffnet. Die neue Betreiberin ist eine wahre Postexpertin. Das erwartet Kunden jetzt.

Postfiliale hat neue Betreiberin - Erleichterung für Haldenslebens Bürger

Die Postfiliale in der Hagenpassage hat neue Besitzer. Tan Fischer (links) und ihr Mann Burkhard haben seit dem 24. November geöffnet. Silke Glöckner, Vertriebsmanagerin der Deutschen Post, war ebenfalls zur Eröffnung anwesend.

Haldensleben - Gute Nachrichten für die Kunden der Deutschen Post: Die Postfiliale in der Hagenpassage hat überraschend schnell wieder geöffnet. Nachdem der Standort seit Anfang Oktober immer wieder geschlossen war, konnte nun eine neue Betreiberin gefunden werden.