Dr. Jörg Czyborra und Assistenzärztin Dr. med. Marlen Voß (vorn) freuen sich auf die Arbeit in der neuen Praxis in Calvörde. Zum Team gehören Melissa Lorenz (hinten; v.l.) und Sandra Fliegert, beide absolvieren eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten sowie Gina Mewes und Nancy Pitzner, beide medizinische Fachangestellte. Ines Czyborra ist in der Praxis als Diabetesassistentin tätig. Daniela Glinski arbeitet als medizinische Fachangestellte, während Antje Kersten als Diplom-Gesundheitswirtin im Team mitwirkt.

Foto: Anett Roisch