Problem mit Streunern: Keine Kastrationspflicht in Haldensleben in Sicht

Am Stadthof in Haldensleben haben sich streunende Katzen angesiedelt. Was das Tierheim Satuelle und die Stadt versuchen, um die Population einzudämmen und wo es weitere Streuner-Schwerpunkte gibt.

Am Stadthof in Haldensleben werden Streuner privat gefüttert. Das Tierheim Satuelle versucht, die Tiere einzufangen.

Haldensleben - Autos rauschen vorbei, Heckklappen werden zugeschlagen und Einkaufwagen klappernd in den NP-Markt geschoben. Wenige Meter daneben, am Zaun vom Stadthof Haldensleben: Ein Glasunterstand, Schalen, Katzenfutter. „Erst letzte Woche habe ich hier eine kleine weiße Katze gefunden, mit Blut am Fell“, sagt Lisa Müller (Name geändert).