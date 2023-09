Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Haldensleben - Es ist kurz nach 22 Uhr an einem Freitagabend im März 2021, als ein 19-Jähriger und zwei Kumpanen beschließen, dass es eine gute Idee wäre, in einen Kiosk in der Leipziger Innenstadt einzubrechen. Seine Kumpels hätten erst den Vorschlag und dann „Faxen“ vor den zwei Überwachungskameras gemacht. Um ihnen zu helfen, womöglich ihre Identifizierung erschweren, habe er die Kameras zerstört, sagt der junge Mann zweieinhalb Jahre später in seiner Gerichtsverhandlung. Auch zwei Schlösser des Warenausgabefensters demoliert er. Es entsteht ein Sachschaden von etwa 400 Euro.