Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen den Angeklagten wiegen zu Beginn des Verfahrens schwer. Im September 2020 soll der damals 20-Jährige ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt haben. Am Ende des Prozesses vor dem Amtsgericht Haldensleben fordert jedoch sogar die Staatsanwaltschaft, den Beschuldigten freizusprechen. Wie kam es dazu?

Vergewaltigungs-Prozess in Haldensleben: Angeklagter wird freigesprochen

Am Ende der Verhandlung mangelte es für eine Verurteilung an Beweisen.

Haldensleben - Laut Anklageschrift soll sich die Magdeburgerin am 11. September vor drei Jahren um 20 Uhr mit dem Angeklagten am Alten Markt getroffen haben. Kennengelernt hatte sie ihn ein Jahr zuvor in einer Whatsapp-Gruppe. Dort gab sich der aus Afghanistan stammende und im Landkreis Börde gemeldete Mann als „Max“ aus.