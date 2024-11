Simson-Gruppe in Flechtingen PS-starke Leidenschaft: Mit legendären Mopeds in der Börde unterwegs

Die Marke Simson hat viele Fans. Auch in Flechtingen gibt es tollkühne Männer, die regelmäßig an ihren nostalgischen Rössern schrauben. Aber was ist das Besondere an der Gemeinschaft der Mopedfreunde?