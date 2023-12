Unbekannte haben acht Linden vor der Landkreisverwaltung Börde in Haldensleben mutwillig zerstört. Sie haben die Baumkronen der jungen Bäume abgeschnitten und so einen Schaden von 15.000 Euro verursacht. Was Bürger und Polizei dazu sagen.

Haldensleben. - Das Landratsamt des Landkreises Börde an der Bornschen Straße in Haldensleben ist schön ruhig gelegen. Vielleicht etwas zu ruhig, denn rings um die Landkreisverwaltung herum treiben Randalierer offenbar mit Vorliebe ihr Unwesen. Hausmeister René Degen weiß das am besten. Er berichtet beispielsweise davon, dass schon öfter von einigen landkreiseigenen Fahrzeugen Nummernschilder verschwunden seien. „Gleich mehrere in einer Nacht“, sagt René Degen. Seitdem habe der Landkreis seine Fahrzeuge eingezäunt. Im vergangenen Jahr seien alle Baumkugeln vom Weihnachtsbaum vorm Landratsamt gestohlen worden. Der Raucherbereich sei schon öfter verwüstet worden, Fahrradständer umgeschmissen und mehr. Die Liste ließe sich noch lange fortführen.