Ratten im Haldensleber Untergrund: Köder ausgelegt

Der Abwasserverband „Untere Ohre“ setzt auf modernste Technik, um das Abwassersystem zu kontrollieren. René Olbrich (vorn) und Ronny Kleinecke lassen die fahrbare Kamera in den Kanalschacht der Morgenstraße in Althaldensleben herab. Die Kamera liefert Bilder vom Untergrund.

Haldensleben - Passanten halten kurz den Atem an, als eine wohlgenährte Ratte am frühen Morgen über die Hagenstraße in Haldensleben huscht und in einem Gully verschwindet. Petra Voigt ist auf dem Weg zum Bäcker. Sie erzählt, dass sie auch schon am Tag eine Begegnung mit einem langschwänzigen Nager hatte. Sie fragt entsetzt, ob es denn niemanden in der Stadt gibt, der die Ratten bekämpft.