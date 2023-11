Am Sonnabend, dem 11. November, rückt die Freiwillige Feuerwehr Haldensleben zu einem mutmaßlichen Wohnungsbrand aus.

Rauchmelder in Wohnhaus in Haldensleben löst Feuerwehreinsatz aus

Feuerwehreinsatz in der Guerickestraße in Haldensleben.

Haldensleben - Ein Rauchmelder in einem Wohnhaus in der Guerickestraße löste am Sonnabend gegen 23 Uhr einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Haldensleben aus.