Regina Blenkle erhebt Einspruch gegen Bürgermeisterwahl in Haldensleben

Haldenslebens suspendierte Bürgermeisterin Regina Blenkle hat Einspruch gegen die Bürgermeisterwahl in der Stadt eingelegt. Dafür nennt sie mehrere Gründe.

Haldensleben - Einspruch gegen die Haldensleber Bürgermeisterwahl hat Haldenslebens suspendierte Bürgermeisterin Regina Blenkle bei der Landeswahlleiterin von Sachsen-Anhalt eingelegt. Blenkle (parteilos) war am 13. März selbst als Kandidatin angetreten, mit 685 von insgesamt 6631 Stimmen aber nicht in die Stichwahl am 3. April gekommen. Dabei setzte sich Bernhard Hieber (SPD) gegen Danny Meyer (CDU) durch.