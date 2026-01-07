Die Stadt Haldensleben und der Luftkurort Flechtingen stellen vom 9. bis 11. Januar auf der Tourisma & Caravaning in Magdeburg ihre Angebote für 2026 vor – darunter Kulturkalender, Schloss-Hundisburg-Programm und Gastgeberverzeichnis.

Das Gastgeberverzeichnis für Haldensleben wird auch auf der Reisemesse „Tourisma & Caravaning“ in Magdeburg vorgestellt.

Haldensleben/Magdeburg/vö - Die Stadt Haldensleben präsentiert sich gemeinsam mit dem Luftkurort Flechtingen auf der Reisemesse „Tourisma & Caravaning“ in Magdeburg. Von Freitag, 9. Januar, bis Sonntag, 11. Januar, jeweils von 10 bis 18 Uhr, informieren sie auf dem Messegelände Magdeburg, Tessenowstraße 9a, über regionale Angebote für das Jahr 2026.

Vorgestellt werden unter anderem der Kulturkalender der Stadt, das Programm des Schlosses Hundisburg sowie das neue Gastgeberverzeichnis mit zahlreichen Übernachtungsmöglichkeiten und Tipps zur Ausflugs- und Freizeitgestaltung in und um Haldensleben.

Tempelritter und Haldensleber Roland bei Reisemesse

Die Tempelritter bereichern am Sonnabend die städtische Präsentation, am Sonntag steht der Haldensleber Roland den Besuchern Rede und Antwort.

Insgesamt rund 100 Aussteller aus nah und fern präsentieren in drei Messehallen ihre Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Touristik, Caravaning und Fahrrad. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm macht die Messe zum Erlebnis für die ganze Familie. Der Stand der Kreisstadt befindet sich in Halle 2.