Den Reiz beim Reitturnier in Rätzlingen macht die familiäre Atmosphäre. Insgesamt gab es 180 Starts.

Rätzlingen l Es sind wohl zwei Dinge, die den Besuch des Tulpenturniers des Reitvereins (RV) Rätzlingen lohnenswert machen – der Reitsport und eine sehr familiäre Atmosphäre. Auf dem Hof der Familie Zamora sind Reiter aus nah und fern angereist. Väter führen zum Beispiel die Pferde aus den Wagen und helfen beim Satteln. Da flechten Mütter erst ihren pferdebegeisterten Töchtern die Zöpfe und dann den Pferden die Mähne, damit bei der Dressur alles perfekt aussieht.

Mehr als 180 Starts sind gemeldet. Cindy Schulz sitzt auf dem Rücken von Fee. Es ist ihr erstes Dressurturnier. Die Aufregung ist dem Mädchen nicht anzumerken.

Juliane Serger aus Mackendorf reitet auf dem Rücken von Valiente. Das Duo hat schon die erste Prüfung in der E-Dressur bewältigt. „Ich habe eine 6,8 bekommen und stehe im Moment auf den dritten Platz. Ich hoffe, dass es so bleibt“, beschreibt die junge Mackendorferin voller Freude. Monique Lochau aus Oebisfelde und Luisa Baier aus Böddensell begleiten Juliane und drücken der Freundin hoch zu Ross die Daumen.

Bilder Cindy Schulz reitet auf ihrem Pferd Fee das erste Mal bei einem Turnier in der Dressur. Foto: Anett Roisch



Obwohl es beim Turnier über 180 Starts gibt, herrscht eine gelassene Stimmung. Foto: Anett Roisch



Katrin Pickbrenner (v.l.), Melanie Kirchner, Helga Bergmann und Dagmar Oppermann gehören zum Helfer-Team. Beim Turnier werden Reitervolk und Gäste mit...



Während in der Reithalle und auf den Reitplätzen reges Treiben herrscht, servieren die Vereinsmitglieder und Mütter der Reiterinnen Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Wer eine Auszeit braucht, legt sich einfach zwischen den vielen Tulpen, die am Rand der Reitplätze blühen, in eine der Hängematten. Den Zuschauern werden am Vormittag Dressurprüfungen in der Reithalle präsentiert, am Nachmittag gibt es ein buntes Programm mit Springprüfungen zu sehen. „Wir sind mit der Resonanz sehr zufrieden. Es ist ein Turniertag, wo für jeden etwas dabei ist“, zieht Barbara Anders de Zamora, die Chefin des Hofes, ein positives Fazit.