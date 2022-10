Rekord - Hohenwarsleber Dorfrallye mit 44 Mannschaften

Bauerngolf und Kaninchenraten - die Bandbreite der Aufgaben bei der Hohenwarsleber Dorfrallye 6.0 war so bunt wie die Stationsbetreuer selbst.

Die „Minnie Mäuse“ – unschwer an ihren Ohren zu erkennen – waren wie die Siegerinnen als reines Frauenteam an den Start gegangen.

Hohenwarsleben - Seit 2017 gibt es diesen spaßigen Wettkampf in Hohenwarsleben, und er konnte auch in Corona-Zeiten ohne Unterbrechung fortgesetzt werden, erzählt Spielleiter Florian Grape. Seit er das Zepter in seinen Händen hält, erfreut sich die Rallye durch das Dorf wachsender Beliebtheit.