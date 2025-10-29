weather wolkig
  4. Hundesteuer in der Börde: Rekordeinnahmen in 2024: In vier Städten 465.000 Euro durch Hunde erzielt

430 Millionen Euro hat der Bund im vergangenen Jahr 2024 durch die Hundesteuer eingenommen. Auch in den Börde-Städten Haldensleben, Wanzleben, Oschersleben und Wolmirstedt wurden durch 6.000 registrierte Hunde wurden circa 465.000 Euro erzielt.

Von Saskia Lohöfer 29.10.2025, 08:00
In Haldensleben wurden im vergangenen Jahr (2024) durch die Hundesteuer knapp 143.600 Euro eingenommen werden.
Foto: Vivian Hömke

Haldensleben/Wanzleben/Oschersleben/Wolmirstedt. - Auf 64.000 Einwohnern in den Städten Haldensleben, Wanzleben, Oschersleben und Wolmirstedt kommen im Jahr 2025 bisher mehr als 6.000 registrierte Hunde. Das bringt den vier Börde-Städten auch in diesem Jahr eine konstante Steuereinnahme.