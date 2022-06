Rogätz wird zur Station für eine ungewöhnliche Fahrradtour

Rund 60 Fahrradfahrer aus den Niederlanden und Deutschland haben auf einer Radtour Station in Rogätz gemacht. Die gemeinsame Tour soll an das Kriegsende vor 75 Jahren erinnern.

Rogätz - Der Marktplatz in Rogätz war für etwa 60 Radfahrer aus den Niederlanden und aus Deutschland Station auf einer einzigartigen Reise. Von Auschwitz geht es für die jungen Leute mit Fahrrädern und zwei Bussen bis in das niederländische Dorf Westerbork, in dessen Nähe im Zweiten Weltkrieg von den Nationalsozialisten ein Gefangenen- und Durchgangslager betrieben wurde. Über 100.000 niederländische Juden und Roma wurden dort für die Deportation in andere Konzentrationslager versammelt.