Für das Rolli-Bad Haldensleben war 2018 keine leichte Saison. Allerdings kann sich die Einrichtung auch über sehr treue Gäste freuen.

Haldensleben l Seit mehr als 30 Jahren zieht Cordula Schneider im Becken ihre Bahnen und wirkt dabei putzmunter. 1988 wurde das Haldensleber Hallenbad eröffnet. Die heute 92-Jährige gehörte zu den Besuchern der ersten Stunde und kommt seither regelmäßig vorbei. Sie erlebte Umbau, Sanierung und die Verleihung des heutigen Namens „Rolli-Bad“ im Jahr 2003. Mit den Mitarbeitern ist Cordula Schneider per Du.

Stammgast seit über 30 Jahren

„Ich fühle mich hier sehr wohl“, erklärt die Haldensleberin. „Dienstags und freitags komme ich zum Schwimmen und donnerstags stärke ich mein Immunsystem zusätzlich durch einen Besuch in der Sauna.“ Als Dank für ihre Treue überreichten ihr der leitende Schwimmmeister Thomas Ritzmann und Bärbel Lehmann als Bereichsleiterin Rolli-Bad einen Blumenstrauß.

Allerdings kamen 2018 nicht alle Gäste so zuverlässig wie Cordula Schneider. Der intensive Sommer und eine vierwöchige Schließzeit machen sich bei den Besucherzahlen bemerkbar. Wie Bärbel Lehmann bekannt gibt, wurden rund 37.200 Badegäste gezählt. Das sind etwa fünf Prozent weniger als 2017. Da waren es noch 38.998 Schwimmer. In Bezug auf die Sauna sieht es ähnlich aus: 2017 schwitzten 9516 Gäste, im vergangenen Jahr waren es etwa 8300.

Besucherzahl leicht rückläufig

„Beim Schulschwimmen wirkt sich der demografische Wandel weiter aus“, informiert Antje Streck von der Abteilung Marketing/Unternehmenskommunikation der Stadtwerke, die das Rolli-Bad betrieben. 2017 kamen 13.700 Kinder im Rahmen des Unterrichts ins Bad, 2018 waren es 12.800 Jungen und Mädchen.

Aber: „Die unterschiedlichen Kurse sind ganzjährig gut besucht. Angefangen beim Babyschwimmen, über die Jugendschwimmabzeichen bis hin zu den Aqua-Fitness-Kursen. Wir hatten fast 700 Kursteilnehmer im letzten Jahr“, resümiert Thomas Ritzmann.

Schwimm-Flatrate eingeführt

Die Stadtwerke Haldensleben haben es sich zum Ziel gesetzt, das Angebot des Rolli-Bades kontinuierlich zu erweitern. So wurde 2018 mit dem „Vielschwimmer-Angebot“ eine Art Schwimm-Flatrate eingeführt. Wie Bärbel Lehmann mitteilt, kam die Idee so gut an, dass dieses Angebot für 2019 verlängert wurde. Darüber hinaus gibt es im Eingangsbereich des Bades und im Bistro-Bereich jetzt WLAN. Das Unterhaltungsangebot für Kindergeburtstage soll erweitert werden.