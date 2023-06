Keime im Trinkwasser Rolli-Bad Haldensleben: Eröffnung fällt vorerst ins Wasser

Nach 15 Monaten Bauzeit erstrahlt das Rolli-Bad in Haldensleben in neuem Glanz. Alles ist fertig, das Wasser längst im Becken – und trotzdem kann die Schwimmhalle nicht wie geplant am 1. Juli öffnen. Wie es jetzt weitergeht.