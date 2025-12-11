Gewappnet mit einem detaillierten Pflanzplan sind Mitglieder des Rotary-Clubs Haldensleben einem absterbenden privaten Waldstück bei Hundisburg zu Leibe gerückt.

Haldensleben/vs - Der Rotary Club Haldensleben hat ein ungewöhnliches Naturschutzprojekt gestartet: Ein absterbendes Waldstück bei Hundisburg in Privatbesitz sollte verjüngt und dauerhaft erhalten werden.

Grundlage war ein detaillierter Pflanzplan, der festlegte, welche Flächen mit welchen Baumarten neu bestückt werden sollen.

Selbstgebaute Vogelhäuschen wurden angebracht. Foto: Thomas Doermer

Bei der gemeinsamen Aktion packten die Mitglieder tatkräftig an. Einige setzten junge Bäume und kümmerten sich um die Aufforstung, während andere Helfer mit Getränken und kleinen Stärkungen versorgten, berichtet Rotary-Mitglied Thomas Doermer.

Ergänzt worden sei die Pflanzaktion durch selbstgebaute Vogelhäuschen, die künftig zusätzliche Arten in das Waldstück locken und die biologische Vielfalt erhöhen sollen.

Auch Kinder der Rotary-Mitglieder halfen fleißig mit. Foto: Thomas Doermer

Was als Umweltprojekt begann, habe sich schnell zu einer großen Familienaktion entwickelt. „Auch die Partnerinnen, Partner und Kinder der Clubmitglieder machten engagiert mit. So entstand nicht nur ein Beitrag für die Natur, sondern auch ein gemeinsames Erlebnis, das den Club stärker zusammengeschweißt hat“, sagt Thomas Doermer.