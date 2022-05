Rottmersleben hat seit 15 Jahren französische Freunde

Rottmersleben lebt seit mehr als 15 Jahren eine europäische Partnerschaft mit Soulaines-sur-Aubance in Frankreich. Das Jubiläum soll in diesem Jahr mit einem Besuch in Rottmersleben gekrönt werden.

Rottmersleben - Im kleinen Rahmen wird seit über 15 Jahren die Partnerschaft zwischen Rottmersleben in der Gemeinde Hohe Börde und der französischen Ortschaft Soulaines-sur-Aubance Nahe der Stadt Angers mit Leben erfüllt. In Frankreich hat sich eigens dafür in dem Ort mit 1428 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2019) der französisch-deutsche Partnerschaftsverein unter Leitung von Gérard Robin gegründet, und in Deutschland, in der Börde hat sich die Partnerschaftsgruppe unter Federführung von Jürgen Fritzenkötter die Partnerschaft auf die Fahnen geschrieben.