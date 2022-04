Rottmersleber Feuerwehrsenioren auf großer Tour

Rottmersleben / Bornstedt - Zwei Veranstaltungen jährlich geben den Mitgliedern der Alters- und Ehrenabteilung der Gemeindefeuerwehr der Hohen Börde die Gelegenheit, Kameradschaften auch über die Grenzen ihrer Heimatorte zu pflegen. Doch bei der Organisation waren vor allem Horst Grothe als Chef der Alters- und Ehrenabteilung sowie dem Gemeindewehrleiter Axel Klitschke in den vergangenen Monaten die Hände gebunden. Die Pandemielage hat auch hier einiges unmöglich gemacht. „Unser letztes Treffen haben wir im März 2020 noch auf den letzten Drücker, bevor die Einschränkungen in Kraft traten, durchgeführt“, so Horst Grothe.