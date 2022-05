Sabine Wendler verabschiedet sich aus Haldensleber Rathaus

Sabine Wendler war nicht nur seit 1990 Haldenslebens Kämmerin, sondern auch stellvertretende Bürgermeisterin. In das letztere Amt ist sie nicht freiwillig gerutscht.

Haldensleben - Blumen über Blumen und viele warme Worte gab es am gestrigen Mittwoch für Sabine Wendler. An ihrem letzten Arbeitstag wurde Haldenslebens stellvertretende Bürgermeisterin und Kämmerin von Kollegen und Wegbegleitern in den Ruhestand verabschiedet.