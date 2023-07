Glocke in Marienkirche Hakenstedt soll wieder erklingen

Die Bankvorstände Markus Latz (l.) und Steffen Brichovsky (r.) überbrachten die gute Nachricht an Daniela Gellert, Pfarrer Andreas Trelenberg und Nina Dankwort vom Gemeindekirchenrat.

Hakenstedt - Viele Jahrzehnte lang schon schweigt sie, selbst die ältesten Hakenstedter erinnern sich nicht mehr, wann sie zum letzten Mal zu hören war. Doch nun ist die Zeit des Stummseins gezählt.

Bald soll die kleine Glocke im Kirchturm der Hakenstedter Marienkirche wieder zu hören sein. Dank einer Förderung der Ostdeutschen Sparkassenstiftung und der Kreissparkasse Börde kann das Sanierungsvorhaben für die alte Glocke in St. Marien in Angriff genommen werden.

Kirchenälteste Daniela Gellert weiß um den bedeutsamen Schatz, der im Turm hängt. Der Glockensachverständige Christoph Schulz ist mit ihr einer Meinung, hält die Reparatur und Wiederinbetriebnahme für „mehr als wünschenswert“.

Weder Bienenkorbglocke noch Zuckerhutform

Er schätzt, dass die schadhafte Glocke aus dem 12. Jahrhundert stammt. Genauer ist das Herstellungsdatum nicht mehr festzustellen, da die Glocke wie damals üblicherweise keine Bienenkorbglocke mehr ist, allerdings auch noch keine ausgeprägte Zuckerhutform hat.

Eine solche Glocke aus der Übergangszeit vom Bienenkorb zum Zuckerhut sei äußerst selten, erzählt Daniela Gellert. Die Hakenstedter könnten von Glück sagen, dass ihnen diese Glocke noch erhalten geblieben ist.

Nur eine Glocke ist funktionstüchtig

Von den einstmals drei Glocken im Kirchturm gibt es heute nur noch zwei, und nur eine – die Große von 1501 – ist funktionstüchtig. Die dritte von 1521 ist Ostern 1900 gesprungen, wurde 1903 durch eine neue ersetzt, doch im Ersten Weltkrieg zwangsweise eingeschmolzen. 1936 wurde eine neue gekauft, doch die fiel nur sechs Jahre später dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer.

Auch die kleine Glocke sollte im Mai 1940 zum Einschmelzen abtransportiert werden, doch durch glückliche Umstände konnte sie davor bewahrt und später auf einem Glockenfriedhof wieder entdeckt werden. Wann sie letztlich verstummt ist, bleibt allerdings ihr Geheimnis.

Enormes Schadensbild

Die Schäden an der alten kleinen Glocke sind groß. An der Krone muss restauriert werden, ein Henkel ist im Lauf der Zeit abgebrochen und verloren gegangen. Ein neuer Kronendeckel müsste gegossen und angeschweißt werden, neue Beschläge und ein Klöppel müssten her, wobei der Klöppel nach historischem Vorbild zu fertigen wäre. Das Joch der Glocke braucht einen neuen Achszapfen, für den passende Kugellager einzubauen wären. Damit die Glocke wieder regelmäßig erklingen kann, braucht sie ein elektrisches Läutewerk.

Die Kirchengemeinde steht daher mit Elektromeister Wolfgang Wenkebach aus Eimersleben in Kontakt, der schon sehr viele alte Kirchturmuhren wieder in Gang bringen konnte.

Geld von der Sparkassenstiftung

Da die Ostdeutsche Sparkassenstiftung nun mit im Boot sitzt, kann das ehrgeizige Vorhaben angepackt werden. „Es ist immer schön, wenn Kulturdenkmäler erhalten werden“, sagt Markus Latz, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Börde, und lobt gleichzeitig das Engagement vor Ort. „Wir geben nur das Geld, Sie haben die ganze Arbeit“, ergänzt der Finanzer zur Übergabe des Fördermittelbescheides, beeindruckt von den Berichten von Daniela Gellert, was sich in der Marienkirche alles in den vergangenen Jahren getan hat.

„Unsere Kirche ist schon sehr gut restauriert. Die Sanierung unserer Glocke ist das i-Tüpfelchen“, sagt die engagierte Hakenstedterin.

Ziel: Glockenklang noch in 2023

Aktuell sind Gesamtkosten von rund 20.000 Euro veranschlagt. Und wann ist mit einer Fertigstellung zu rechnen? „Ich gehe davon aus, dass wir das noch in diesem Jahr hinbekommen“, zeigt sich die Kirchenälteste optimistisch.

Daniela Gellert öffnet St. Marien jeden Freitag, Sonnabend und Sonntag für interessierte Besucher, die die Kirche für ein stilles Gebet oder als Raum der Besinnung nutzen möchten. Mit dem Bau des „Ferkeltaxen“-Radweges liebäugelt sie auch mit dem Titel Radfahrerkirche. Die Bedingungen wie auch die Lage der Kirche seien ideal dafür.