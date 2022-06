Satellitenbilder zeigen: So grün war die Börde vor 35 Jahren

Aufnahmen von oben zeigen, wie sich der Landkreis Börde in den vergangenen 35 Jahren verändert hat. Deutlich zu erkennen ist, dass es wesentlich mehr Grünflächen gegeben hat als heute.

Gelb blühende Rapsfelder, grüne Getreideflächen und braune Äcker bilden einen "Flickenteppich" in der Magdeburger Börde bei Niederndodeleben. Im Jahr 1985 gab es jedoch mehr grüne Flächen und Wälder in der Börde. Das zeigen Satellitenaufnahmen aus dem Jahr 1985. Foto: dpa/ Jens Wolf

Die typisch waldarmen Böden der Börde gehören zu den ertragreichsten Ackerflächen in Deutschland.

Landkreis Börde - Wie sich der Landkreis Börde in den vergangenen rund 35 Jahren verändert hat, machen Satellitenaufnahmen von Google Earth aus dem All deutlich. So hatte die Börde im Vergleich zu heute im Jahr 1985 noch relativ viele grüne Gebiete. Im Laufe der Zeit sind diese immer mehr Ackerflächen gewichen.