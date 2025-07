Satueller macht in Haldensleben Jagd auf Pikachu & Co.

Carl Prowe fängt mit seinem Handy in Haldensleben Pokémon und muss sich am Kühneschen Haus einer besonderen Herausforderung stellen.

Haldensleben - Ein koalaartiges Wesen erscheint plötzlich beim Eisladen HopHop. Es ist das Pokémon „Koalelu“. Carl Prowe entdeckt es und möchte es fangen. Er wirft einen sogenannten Pokéball auf das kleine Taschenmonster, der sich öffnet und das Pokémon einsaugt. Natürlich nicht in echt. Das passiert in dem Handyspiel „Pokémon Go“. In dem Spiel können Spieler in und um Haldensleben die japanischen Taschenmonster fangen.