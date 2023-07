Für 3,6 Millionen Euro ist ein Amtsgebäude der Kreisverwaltung Börde in Haldensleben umfassend saniert worden. In der Kronesruhe haben künftig das Amt für Brand, Katastrophenschutz und Rettungswesen einschließlich Leitstelle sowie Teile des Sozial- und Integrationsamtes ihren Sitz. Doch die Sanierung wurde 1,4 Millionen Euro teurer als geplant.

Wiedererkennungswert: Das Erscheinungsbild wurde farblich an das Hauptverwaltungsbeäude in der Bornschen Straße angepasst.

Haldensleben - Wenn die Mitarbeiter der Kreisverwaltung im Laufe des Jahres ihre Büroräume in der Kronesruhe 8 beziehen, sitzen sie nicht nur an neuen Schreibtischen. Das gesamte Gebäude ist in den vergangenen drei Jahren umfangreich saniert worden. Im Fokus stand dabei laut Landrat Martin Stichnoth (CDU), das Gebäude barrierefrei zu machen und an die brandschutztechnischen Anforderungen anzupassen.