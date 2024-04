Ein Schiff ist auf dem Mittellandkanal in Haldensleben in Not geraten. Es lief mit Wasser voll. Die Feuerwehr eilte zu Hilfe.

Schiffsbesatzung in der Börde in Not

Haldensleben - Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurde die Haldensleber Feuerwehr am späten Montagabend, 22. April, gerufen. So war ein Binnenschiff auf dem Mittellandkanal in Not geraten. Den Rettern wurde gemeldet, dass die sogenannte Bilge des Schiffes, das sich am Südhafen befand, mit Wasser vollgelaufen war.