Zwei Haldensleber haben selbst ein Hausboot gebaut, das auf dem Mittellandkanal fahren soll. Damit gibt es jetzt Probleme. Die Stadt Haldensleben steht dem Vorhaben aber positiv gegenüber und bietet Hilfe an.

Das Hausboot in Haldensleben soll für Feriengäste vermietet werden.

Haldensleben - Die Stadt Haldensleben steht dem Vorhaben zweier Haldensleber, ein Hausboot für die Vermietung zu etablieren, weiterhin positiv gegenüber. Das hat Haldenslebens Bürgermeister Bernhard Hieber bestätigt. „Ich stehe allen Leuten positiv gegenüber, die in der Stadt etwas auf die Beine stellen. Es ist ein tolles Projekt, wenn auch in meinen Augen ein gewisses Wagnis“, so Hieber.