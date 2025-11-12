Der russischstämmige Schriftsteller Wladimir Kaminer begeistert mit Erzählkunst und Charme sein Publikum im Flechtinger Kurhaus. Der Erfolg seiner Erzählungen liegt im guten Beobachten.

In der Autogrammstunde für seine Fans in Flechtingen nimmt sich der Autor viel Zeit, signiert, wie für Elina, mit persönlichen Widmungen.

Flechtingen - Er sitzt ganz allein und scheinbar etwas verloren auf der Bühne im ausverkauften Saal des Flechtinger Kurhauses: Wladimir Kaminer lächelt leicht verschmitzt in seinem dunkel-bunt gemusterten Hemd und beginnt zu erzählen – von seinem ersten Leben in einem brandenburgischen Dorf.