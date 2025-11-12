Russischer Schriftsteller begeistert Publikum Schlangestehen für ein Autogramm: Wladimir Kaminer im Kurhaus Flechtingen
Der russischstämmige Schriftsteller Wladimir Kaminer begeistert mit Erzählkunst und Charme sein Publikum im Flechtinger Kurhaus. Der Erfolg seiner Erzählungen liegt im guten Beobachten.
Aktualisiert: 12.11.2025, 15:44
Flechtingen - Er sitzt ganz allein und scheinbar etwas verloren auf der Bühne im ausverkauften Saal des Flechtinger Kurhauses: Wladimir Kaminer lächelt leicht verschmitzt in seinem dunkel-bunt gemusterten Hemd und beginnt zu erzählen – von seinem ersten Leben in einem brandenburgischen Dorf.