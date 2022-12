Schnelles Internet scheitert in Calvörde am Mittellandkanal

Flechtingen - „Die Tiefbauarbeiten für das kommunale Breitbandnetz sind im Großen und Ganzen abgeschlossen“, erklärte Tanja Pomränke, Mitarbeiterin der Verwaltung, am Dienstagabend bei der Sitzung des Verbandsgemeinderates Flechtingen. Nach ihren Ausführungen sind noch Restarbeiten in Calvörde an der Velsdorfer Straße, am Haus Iser und am Wiesenhof. „Für die nötige Kanalquerung gibt es vom Planungsbüro des Tiefbauunternehmens Ostbau einen Antrag beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt. Da warten wir noch auf die Rückmeldung. Sobald diese vorliegt, bekommen wir ein Angebot“, schilderte die Verwaltungsmitarbeiterin. Die meisten Netzverteiler (NVT) im Bereich der Mitgliedsgemeinde Calvörde seien inzwischen abgenommen worden. Die NVT in der Velsdorfer Straße könnten erst abgenommen werden, wenn der Bau erfolgt ist. An der Straßenbaustelle herrscht derzeit Winterpause.