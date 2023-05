Der Glasfaserausbau in Haldensleben und den Ortsteilen geht voran. Allerdings gibt es immer wieder Ärger und Probleme. Wie sieht es mittlerweile mit dem Anschluss der Schulen aus und von wem wird der Süplinger Berg erschlossen?

Schnelles Internet: Wie es in Haldensleben und den Ortsteilen mit dem Anschluss aussieht

Haldensleben - Die Haldensleber Schulen sind mittlerweile allesamt an das Glasfasernetz angeschlossen. „Der geförderte Breitbandausbau ist komplett abgeschlossen, aus dem Schulprojekt werden derzeit die letzten zwei Schulen in Althaldensleben erschlossen“, teilt Georg von Wagner als Pressesprecher der Telekom mit. Das Unternehmen hat in Haldensleben und den Ortsteilen einen dreigeteilten Glasfaserausbau vorgenommen.