Die Bahnschranken auf der Althaldensleber Straße in Haldensleben waren in den vergangenen Jahren oft defekt. Nun passierte das wieder. Diesmal kam es zu brenzligen Situationen, die sogar lebensgefährlich hätten enden können.

Schock mit defekten Schranken: In Haldensleben rollen Züge ohne Sicherung

Am Montag, 6. Februar, funktionierte die Schrankenanlage am Bahnübergang Althaldensleber Straße wieder. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie lange.

Haldensleben - Es war etwa Freitagmittag am 3. Februar, als Burkhard Hühne mit seinem Auto aus Haldensleben kommend die Althaldensleber Straße befuhr. Er war unterwegs in Richtung der Schranken, die er täglich zwei- bis dreimal überquert. Etwa 150 Meter vor ihm fuhr ein Auto, das gerade den Bahnübergang Althaldensleber Straße passiert hatte, als ein Zug über die Gleise fuhr. Eine Regionalbahn, die von Haldensleben nach Magdeburg unterwegs war. Burkhard Hühne traute seinen Augen kaum. „Die Schranken waren offen“, erzählt er. „Ich bin erstmal langsam rangefahren und hab dann noch den Zug von hinten gesehen“, erinnert sich der Haldensleber. Als er sich von dem Schreck erholt hatte, rief er sofort die Polizei an.