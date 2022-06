Schock zu Pfingsten in Klüden: Nach der Freude folgt der Frust

Der Pfingstbaum samt Ochse sollte höher und prächtiger sein, als all die Jahre zuvor. Wie schon ihre Großväter haben die Junggesellen den Baum aus dem Wald geholt. Dann geschieht das Unglück. Zum ersten Mal in der Geschichte von Klüden ist beim Stemmen gründlich etwas schiefgegangen. Doch die Männer im Dorf wissen sich zu helfen.

Klüden - Pfingsten ist in vielen Orten der Region eine Zeit, um die Traditionen der Urgroßeltern zu pflegen. Jedes Jahr zum Pfingstfest passieren auch in Klüden seltsame Dinge. Aber erst läuft alles nach Plan. Die Junggesellen des 320-Seelendorfes fahren mit einem Traktor in den Wald und suchen nach dem einzig wahren Pfingstbaum.