Bagger, Rüttler, Betonmischer – wenn gebaut wird, geht das nie geräuschlos. Die Anwohner der Schulstraße in Hillersleben sind jedenfalls froh, dass die Baumaschinen wieder abgerückt sind.

Schulstraße in Hillersleben wieder freigegeben

So sah die Schulstraße noch im Dezember 2022 aus. In diesem Jahr konnte sie endlich saniert werden.

Hillersleben - Schon seit Jahren ist die Schulstraße in Hillersleben ein Ärgernis. Die Straße ist übersät mit Schlaglöchern. Wo eigentlich Fußgänger sicher gehen sollten, parken Autos. Noch im vergangenen Jahr musste die geplante Sanierung verschoben werden. Doch jetzt ist die Schulstraße so, wie sie sein sollte – vor allem sicher.

Romy Staufenbiel, Bürgermeisterin der Gemeinde Westheide, und ihr zweiter Stellvertreter Fabian Tietz durchtrennten jetzt das Absperrband an der neuen Schulstraße. Bereits im März begannen die Bauarbeiten, jetzt konnte endlich die offizielle Freigabe begangen werden.

Mehrere Monate Bauzeit

Mit dabei waren die Mitarbeiter des Bauamtes der Gemeinde Westheide, der Firma IGT Planungsbüro, der Baufirma ASTKA, Bauhofmitarbeiter und schließlich die Anwohner der Schulstraße.

Neue Trinkwasserleitung gelegt

Nach dem offiziellen Akt bedankte sich Romy Staufenbiel bei allen Beteiligten und den Anwohnern im Dorfgemeinschaftshaus bei Kaffee und belegten Brötchen für die gute Zusammenarbeit. Gerade die Anwohnern mussten über mehrere Monate hinweg den durch den Bau verursachten Lärm und Dreck aushalten.

Doch was genau wurde in der Schulstraße gemacht? Der Umfang der geplanten Baumaßnahme bestand im Wesentlichen aus der Erneuerung beziehungsweise Herstellung von Gehweg- und Straßenflächen. Zudem wurde die Entwässerungssituation neu geordnet. Erneuert wurde die Trinkwasserleitung inklusive der Hausanschlüsse – allerdings in einem gesonderter Auftrag des Versorgungsunternehmens.

Die Planungen sahen einen grundhaften Ausbau der Fahrbahn sowie die Herstellung eines einseitigen Gehweges vor. Eine ordnungsgemäße Straßenentwässerung sollte hergestellt werden. Die Baumaßnahme schloss die gesamte Schulstraße auf gut 176 Metern Länge ein.

Endlich ist ein Gehweg vorhanden

Die Fahrspur ist nun 3,50 Meter breit, der Gehweg 1,50 Meter. Die Fahrspur wurde durch eine gut einen halben Meter breite und überfahrbare Entwässerungsrinne von der Gehbahn optisch getrennt.

Die Fahrbahn erhielt die ortstypischen roten Betonsteinpflaster und die „Gehbahn“ gelben Betonstein.

Die Kosten belaufen sich auf gut 430.000 Euro.