Schwerer Kran setzt Deckenplatten am Hortneubau in Erxleben ab

Baubedingt kann es am 27. Januar mal eng werden am Erxleber Schulzentrum. Für den Hortneubau werden Deckenplatten als Fertigteile angeliefert, die mittels eines Krans abgeladen und bewegt werden müssen. Vorsichtsmaßnahmen wurden getroffen.

Erxleben - Heute kann es zwischenzeitlich mal eng werden am Erxleber Schulzentrum. Wie von Bauamtsleiterin Anke Osterburg-Piele in der Sitzung des Verbandsgemeinderates am Dienstagabend berichtet, wird ein Kran benötigt, der die Anlieferung und Montage von Deckenplatten für den Hortneubau am Grundschulzentrum Süd unterstützen soll.