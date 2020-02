In Haldensleben haben SEK-Beamte einen Mann festgenommen. Foto: Thomas Schulz

Ein Mann hat in Haldensleben Passanten und Polizisten mit einer Stange geschlagen und sich anschließend auf einem Hausdach verschanzt.

Haldensleben l In Haldensleben (Landkreis Börde) haben SEK-Beamte am Sonnabend einen Mann festgenommen, der zuvor aus bislang unbekannten Gründen zwei Passanten im Jungfernstieg mit einer Eisenstange angriff. Als die Polizei eintraf, schlug er gleich auf die Polizisten ein. Zwei Beamte wurden dabei verletzt. Wie die anderen Opfer wurden sie ins Krankenhaus gebracht.

Die Straße wurde abgeriegelt und das in das naheliegende Wohnhaus, in dem sich der Täter aufhielt, wurde umstellt. Das SEK wurde hinzugezogen. Die Polizei forderte den Täter mithilfe eines Megafons auf, sich zu ergeben - ohne Erfolg. Als die Elitepolizisten des Spezialeinsatzkommando die Wohnung stürmten, war diese leer. In der Zwischenzeit hatte sich der junge Mann auf das Spitzdach des Gebäudes versteckt. Lautstark grölte er den Beamten zu, als er entdeckt wurde. Auch ein Zureden half nichts. Da die Gefahr bestand, dass der Mann vom Dach fallen könnte, wurde die Feuerwehr hinzugerufen.

Nach einiger Zeit kletterte der Mann das Dach hinunter zum Fenster. Da erwartete die SEK Beamten auf ihn und zogen ihn in der Wohnung hinein. Er wurde sofort festgenommen und unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus verbracht. Ob der Täter unter Alkohol oder Drogen stand, wird zurzeit geprüft. Warum er so regierte, ist Gegenstand der Ermittlung.