Hochansteckende Vogelgrippe Seuche im Landkreis Börde: Geflügel muss weiter im Stall bleiben

Nach Ausbruch der Geflügelseuche in der Putenanlage in Wieglitz mussten 20.000 Tiere getötet werden. Geflügel in den Schutz- und Beobachtungszonen muss weiter im Stall bleiben. Betroffene Geflügelhalter und Züchter erzählen, wie sich die Stallpflicht auf ihre Tiere auswirkt.