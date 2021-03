Weitere Lockerungen ermöglichen es, dass in Haldensleben mehr Geschäfte wieder öffnen konnten. Zumindest mit Einschränkungen.

Haldensleben l Vereinzelt sieht man sie wieder: Kunden in den Geschäften. „Endlich“ - Da sind sich die Haldensleber Händler einig. Die Anzahl der Personen ist zwar stark beschränkt und abhängig von der Größer der Geschäfte, aber der Einkauf vor Ort ist mit Termin wieder möglich. Die Kalender der Geschäftsinhaber sind voll, wie einige von ihnen freudig bestätigen.



Sven Oelze vertritt heute im Laden Nähvada seine Frau. Man sei zwar froh, wieder Kunden empfangen zu können, aber das Verhalten der Kunden sei trotzdem noch verhalten meint er. „Dennoch fragt man sich immer wieder was man jetzt darf und was nicht. Mit den Regeln ist es noch etwas chaotisch und da wäre eine klare Linie notwendig gewesen“, sagt er. Bis sich alles wieder so einspiele, wie es einmal war, werde es noch dauern. „Es wird wahrscheinlich auch noch drei bis vier Wochen dauern, bis der Einkauf mit Termin reibungslos funktioniert.“



Termine könne man telefonisch oder online buchen. Letzteres ist gerade für ältere Kunden eine Hürde, da sie teilweise gar nicht den Zugang zum Internet hätten oder sich damit nicht auskennen würden. Und gerade das Online-Einkauf sei zukunftsweisend. „Ich denke, dass es für uns noch länger schwierig sein wird“, vermutet Oelze. Deshalb sei gerade das Online-Shopping, das nun bereits zum 7. Mal stattfand, für das Nähvada so wichtig. „Es ist wirklich sehr gut angekommen und ist für uns eine Möglichkeit, um etwas Geld zu verdienen“, so Sven Oelze.



Neue Regeln für Verkäufer

Aber auch die arbeitsweise ist durch die neuen Regeln für die Verkäufer anders. „Es ist nach so langer Zeit ungewohnt wieder zu arbeiten“, meint Nicole Harre, die bei Kik in der Hagenpassage arbeitet. Gerade als Mutter sei es daheim mit den Kindern und dem Haushalt schwierig gewesen. Aber auch die Arbeit jetzt mit der Terminvergabe sei eine Umstellung und auch aufwendig. Dennoch ist Harre froh, wieder arbeiten zu können und freut sich darüber ihre Kollegen wieder zu sehen.



Die Auszubildende Isabelle Stadler meint: „Die Kunden haben viele Fragen.“ Bis zu 16 Personen dürften die Filliale betreten. Für ihren Einkauf haben sie jedoch nur 30 Minuten Zeit. „Es haben sich deshalb auch schon manche mehrere Termine nacheinander gebucht.“ Es sei in so kurzer Zeit nicht möglich in Ruhe einzukaufen. Dennoch würde das Terminshopping gut angeommen werden. „Wir mussten zeitweise sogar stoppen. Die ganzen Regeln verstehen jedoch einige nicht“, erzählt die Auszubildende. Gerade in dem Moment klopft eine ältere Dame mit Rollator an die Fensterscheibe. „Sie müssen sich einen Termin mit uns ausmachen“, erklärt Isabelle Stadler geduldig.



Und gerade das kritisieren auch einige Händler, die besonders auf Laufkundschaft angewiesen sind, wie Frank Köpke vom Schreibwarengeschäft „Schreiben und Spielen von A-Z“. Er findet, dass das Einkaufen nach Terminvereinbarung nicht durchdacht ist. „Das ist für manche Kunden sehr abschreckend und es gibt auch viele Waren in Supermärkten“, sagt er.



Jemand der einen Stift und ein Heft brauche, werde sich wohl kaum dafür extra einen Termin ausmachen, so Köpke. Gerade als er diesen Satz zu Ende sagt, klopft ein Herr wegen genau einer Besorgung ans Fenster. Da es die Kundenanzahl im Geschäft noch zulässt, bedient er den Mann der nur ein Klemmbrett und Löschpapier braucht. Dieser ist danach zufrieden und meint aber: „Die Terminvereinbarungen sind trotzdem lästig.“ Er müsse demnächst in ein anderes Geschäft, da er dort immer ganz bestimmte Socken kaufe und müsse sich dafür wohl wirklich einen Termin ausmachen. „Aber immerhin ist es ein kleiner Fortschritt“, sagt er und verlässt das Geschäft.



Bummeln ist wichtig

Aber nicht nur die kleinen Käufe seien wichtig für das Bestehen des Schreibwarenladens. Hinzu komme, dass bei den vielfältigen Waren die Köpke verkaufe, gerade das Bummeln wichtig sei. „Dennoch möchte ich nicht nur nörgeln. Wir sind froh, dass wir trotz der Umstände öffnen können“, sagt der Schreibwarenhändler. Er ist jedoch davon überzeugt, dass in kleineren Städten Öffnungen anders umsetzbar wären. Das meiste Geschäft würde er mit der Beratung für Schulranzen machen. „Das hält uns aktuell über Wasser“, erklärt er. Eine Kundin die er gerade mit ihrer Tochter berät genießt es jedoch, dass sie ganz alleine in dem Geschäft ist. „Ich finde es schön, dass die persönliche Beratung wieder möglich ist“, meint sie.



In der Parfümerie Flair in der Hagenstraße werde ebenfalls fleißig eingekauft. „Es läuft relativ gut“, meint Fillialleiterin Jessica Bobon. „Wir leben von unserer Stammkundschaft. Es ist schön sie mal wieder zu sehen.“ Auch die Händler untereinander würden eine gute Nachbarschaft pflegen und geben den Kunden noch Tipps wo es Rabatte oder interessante Angebote gebe, so Bobon. „Für viele ist es einfach nicht offensichtlich, dass die Geschäfte wieder mit Einschränkungen offen haben“, so die Fillialleiterin.