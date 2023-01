Showballett infiziert Groß Santersleber mit dem „Mambo“-Fieber

Groß Santersleben feiert Karneval – mit der Eilsleber Karnevalsgesellschaft. Und die schaffte nach zweijähriger Auszeit wieder ein unterhaltsames Spektakel in den Saal.

Das Showballet der Eilsleber Karnevalsgesellschaft brachte zum „Mambo No. 5“ eine kesse Choreografie auf die Bühne. Das Pubikum forderte den ganzen Abend lang immer wieder Zugaben von den Akteuren, die sich nicht lang bitten ließen.

Groß Santersleben - Mit einem Feuerwerk der guten Laune ist die Eilsleber Karnevalsgesellschaft (EKG) am Wochenende in ihre 2023er Veranstaltungssaison gestartet - auswärts in Groß Santersleben. Der Förderverein Groß Santersleben hatte alles für einen ebenso lustigen wie feucht-fröhlichen Abend im Kultursaal vorbereitet.