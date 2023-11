Viele Senioren wollen sicher im Straßenverkehr unterwegs sein. Die Verkehrswacht Börde hat nun in Altenhausen informiert, wie dies gelingen kann.

So bleiben Senioren in der Börde auch im Alter mobil

Altenhausen - So lange wie möglich mobil bleiben, das ist gerade in ländlichen Regionen wie der Börde sehr wichtig. Im eigenen Dorf gibt es keine Einkaufsmöglichkeiten mehr, Ärzte und Apotheken sind noch weiter entfernt, der öffentliche Nahverkehr ist nicht so flächendeckend ausgelegt, dass er immer und überall zur Verfügung steht.

Doch mit wachsendem Alter steigt bei vielen Senioren die Unsicherheit im Straßenverkehr, weiß Klaus Glandien von der Kreisverkehrswacht Oschersleben. „Kinder und Senioren gehören zu den schwächsten Gliedern im Straßenverkehr“, weiß der Fachmann. Er weiß aber auch, dass sich die gesetzlichen Regelungen ebenso schnell ändern wie der Verkehr insgesamt. „Was wir vor 20 Jahren gelernt haben, gilt heute oft schon gar nicht mehr“, sagte der Leiter des Kompetenzzentrums für Sicherheit und Mobilität aus Völpke.

Neue Bedingungen im Straßenverkehr

Im Rahmen eines Vortrages bei der Seniorengruppe Altenhausen berichtete Klaus Glandien von den neuen Bedingungen, die beispielsweise durch E-Bikes hervortreten. Früher sei man sehr schnell dabei gewesen, wenn es darum ging, den Führerschein aufzugeben. Heute sei man bemüht, die Fahrtüchtigkeit so lange wie möglich auszunutzen. Dabei können schön kleine Tipps und Ratschläge helfen. Arzttermine sollten zum Beispiel so vereinbart werden, dass man sie wahrnehmen kann, ohne in die verkehrsstarken Zeiten morgens und abends zu geraten.

Leuchtstreifen, die man nachrüsten kann, an den Kleidern oder am Rollator oder das Tragen von Warnwesten sorgen für bessere Sichtbarkeit und größere Sicherheit der Senioren. Auch reflektierender Sattel- oder Helmschutz könne helfen. Das gelte nicht nur für Kinder. Kleine Leute könnten noch nicht richtig sehen und hören, ältere Menschen könnten nicht mehr richtig sehen und hören.

Vor dem Vortrag stand das gemütliche Kaffeetrinken an einer liebevoll-herbstlich gedeckten Tafel. Foto: Carina Bosse

Klaus Glandien sprach aber auch die gerade auf dem Land häufig noch fehlenden Radwege an. Mehr kombinierte Geh- und Radwege seien seiner Ansicht nach eine gute Möglichkeit, den Autoverkehr vom Radverkehr zu entzerren. „Gehwege in den Dörfern sind häufig verwaist, weil kaum noch Fußgänger unterwegs sind, höchstens mal Kinder auf dem Weg zur Bushaltestelle und zurück“, sagte der Referent. Eine Kombination sei also unter gegenseitiger Rücksichtnahme kaum ein Problem.

Er empfiehlt älteren Autofahrern, auf jeden Fall das ganze Jahr über ins Auto zu steigen, um „das Handling nicht zu verlieren“ und regelmäßig das Hören und Sehen testen zu lassen. All dies lässt eine vorsichtige Fahrweise nicht außer acht, sorge jedoch dafür, dass man möglichst lange mobil bleibt und sicher fährt. Im Rahmen seines Besuches gab Klaus Glandien eine theoretische Einführung in eine „Rollator-Prüfung“, die im kommenden Frühjahr mit einem Praxistest vor Ort fortgesetzt werden soll. „Und das ist nicht nur für Nutzer von Rollatoren geeignet“, verspricht der Experte aus dem Verkehrsgarten Völpke.