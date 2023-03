Erneuerbare Energien Solarkataster: Stadt Haldensleben ist Vorreiter in Sachsen-Anhalt

Haldensleben hat ein Kataster angelegt, in welchem alle Dachflächen in Hinblick auf ihre Eignung für Solaranlagen bewertet sind. Aktuell ist der Online-Dienst für die Bürger, bei welchem etwa die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage auf dem eigenen Dach errechnet werden kann, in der Testphase. Im Mai soll das Kataster online gehen.