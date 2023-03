Haldensleben - Die Bürger aus Satuelle haben sich in der Befragung zum geplanten Solarpark der Firma Kronos Solar eindeutig gegen das Projekt ausgesprochen. Von 339 Stimmberechtigten haben 279 eine Stimme abgegeben. Davon waren acht Stimmzettel ungültig. 106 Bürger waren für den Solarpark in einer Größe von 185 Hektar, 166 dagegen. Damit liegt eine absolute Mehrheit gegen den Solarpark vor. „Wir hatten eine Fehlermenge bei der Auszählung, die wir nicht aufklären konnten, vielleicht waren in einem Briefumschlag zwei Stimmzettel, was wir beim Öffnen nicht bemerkt haben“, sagt Dezernent Oliver Karte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.