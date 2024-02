Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hundisburg. - Zwei unverbindliche Anfragen von Investoren hat es laut Stadtverwaltung bislang gegeben, in dem Gebiet nordwestlich von Hundisburg einen Windpark zu errichten. Vor Längerem schon hatte sich der Ortschaftsrat von Hundisburg eigentlich gegen Windräder vor der Haustür ausgesprochen. Die Stadt würde gern wissen, was die Einwohner darüber denken und strebt eine Bürgerbefragung an. Das Ganze war nun Thema in der jüngsten Ortschaftsratssitzung.