Ab dem 17. Oktober können Autofahrer die Magdeburger Straße in Haldensleben zwar noch in Richtung Markt befahren, nicht jedoch in der entgegengesetzten Richtung.

Haldensleben - In Haldensleben steht die nächste Straßensperrung an. Sie betrifft die Magdeburger Straße und wird laut der Stadtverwaltung nötig, weil zwei Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut werden sollen. Das soll ab dem 17. Oktober 2023 passieren.

„Bereits seit längerem bestehen die beiden provisorisch eingerichteten Bushaltestellen 'Ohrelandhalle' in der Magdeburger Straße und werden von der Stadtbuslinie sowie einer Landeslinie angefahren“, teilt Stefanie Stirnweiß von der städtischen Presseabteilung mit. „Die Fahrgastzahlen begründen eine Etablierung als feste Haltestellen“, sagt sie. Der Ausbau der besagten Haltestellen - eine befindet sich direkt vor der Ohrelandhalle, die andere an der Magdeburger Straße 54 - solle voraussichtlich bis zum 24. November dauern.

Die Bauarbeiten werden in zwei Bauabschnitten ausgeführt. Laut Stefanie Stirnweiß erfolge im ersten Bauabschnitt der Ausbau der Buhaltestelle auf der Seite der Ohrelandhalle in Fahrtrichtung Markt. „Für diesen Bauabschnitt ist es erforderlich, den Verkehr mit einer Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung Markt an der Baustelle vorbeizuleiten. Der Verkehr in Richtung Magdeburg wird über die Rottmeisterstraße und Gerikestraße umgeleitet. Aus der Rottmeisterstraße kommend ist es in dieser Zeit nur möglich, nach links (Fahrtrichtung Markt) in die Magdeburger Straße abzubiegen“, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Im zweiten Bauabschnitt werde eine neue Bushaltestelle in Höhe der Magdeburger Straße 54 errichtet. Für diesen Bauabschnitt werde die Einbahnstraßenregelung wieder aufgehoben und der Verkehr im Zweirichtungsverkehr an der Baustelle vorbeigeführt.