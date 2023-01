Volleyball Spielspaß in Calvörde: Teamsport statt allein auf der Couch

Getreu dem Motto „Gegeneinander spielen, miteinander feiern!“ wird in Calvörde Volleyball gespielt. Etwa 100 Frauen und Männer haben in elf Teams um den Sieg gekämpft. Doch wer darf am Ende den Pokal mit nach Hause nehmen?