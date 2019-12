Der Integrativer Sportverein Haldensleben ist insolvent. Doch was wird aus dem Sportplatz?

Althaldensleben l Der Integrative Sportverein Haldensleben (ISV) hatte im Sommer 2019 Insolvenz angemeldet. Schon zuvor hatte der Verein wegen formeller Fehler seine Gemeinnützigkeit verloren. Durch diese Sachverhalte ergaben sich vor allem auch Probleme mit dem Sportplatz an der Lindenallee in Althaldensleben.

Denn der Sportplatz gehört zwar der Stadt – der ISV war aber Pächter des Platzes, betrieb ihn also und war für Pflege und Erhaltung verantwortlich. Die Stadt war nun im Sommer dazu gezwungen, den Vertrag mit dem ISV zu kündigen.

Nutzungskonzept gesucht

In mehreren Ausschüssen hatten daraufhin die Stadträte diskutiert, wie es mit dem Sportplatz an der Lindenallee weitergehen sollte. Seitdem wird nach neuen Nutzungskonzepten gesucht. Wie die Stadt Haldensleben auf ihrer Internetseite und im aktuellen Stadtanzeiger mitteilt, seien nicht nur Bewohner in Althaldensleben, sondern alle Interessierten eingeladen, sich an der Ideenfindung für die weitere Nutzung des Sportplatzes zu beteiligen.

„Stand heute liegen uns zwei Interessenbekundungen für eine Nachnutzung vor“, gibt Stadt-Pressesprecher Lutz Zimmermann Auskunft über den Stand der Dinge. Das Verfahren zur Beteiligung der Bürger laufe aber noch bis Januar. Dann sollen alle vorliegenden Konzepte den Ratsgremien vorgestellt werden.

Interessenbekundungen können an das Amt für Jugend, Kultur, Bildung und Sport in der Stadtverwaltung gerichtet werden. Telefonische Auskünfte gibt es dort unter der Rufnummer 03904/47 93 59.

Der Sportplatz an der Lindenallee in Althaldensleben umfasst ein Fußballspielfeld sowie ein Funktionsgebäude mit Umkleide- und Sanitärräumen.