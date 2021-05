Stadt bekommt in diesem Jahr vier weitere Sirenen

Haldensleben - tc

Die Mitglieder der Haldensleber Facebook-Gruppe rätselten wieder einmal über ein neues Bauprojekt: Plötzlich stand in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Allee im Bereich der Gaststätte Sporthaus ein ungefähr zwei Meter hoher Zylinder. Es wurden realistischere und absurdere Vermutungen geäußert: Ist es ein Blitzer? Ein Sendemast? Oder doch eher etwas skurriles wie eine Corona-Test-Station oder ein Vogelnest für Eisenadler?

Die Auflösung wurde jedoch langsam in den Kommentaren deutlich und schließlich auch von der Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung bestätigt: Es handelt sich um eine neue Sirene. Da das Thema Zivil- und Katastrophenschutz ein vernachlässigtes Thema gewesen sei, versuche die Stadt nun seit vergangenem Jahr das Sirenennetz zu erneuern und auszubauen. Aufgrund der Klimaveränderung und deren Folgen, wie Naturkatastrophen, sei es besser, für den Ernstfall vorbereitet zu sein, heißt es in der Pressemitteilung. 2020 wurden bereits fünf Sirenen ersetzt oder neu errichtet. In diesem Jahr sollen vier weitere und 2022 schließlich sieben weitere folgen.

Sirenennetz wirdweiter ausgebaut

Eine der neu installierten Sirenen sorgte im vergangenen Jahr für Furore in Wedringen. Sie wurde am Feuerwehr-Neubau in der Straße „Am Kanal“aufgestellt. Der lautere Ton störte einige Anwohner der Straße. Aber nicht nur sie erschraken, als die Sirene das erste Mal losheulte: Auch einigen Kindern der Kindertagesstätte Sonnenblume ging es ähnlich. In der Pressemitteilung der Stadtverwaltung wurde diesmal jedoch auf die Lautstärke hingewiesen „Neu ist, dass die kommenden Sirenen auch Durchsagen verbreiten können und lauter sind“, heißt es weiter. Und die Sirenen haben eine Besonderheit: Sie dienen nicht nur der Alarmierung der Feuerwehrleute, sondern auch zur Information und Warnung der Bürger.

„Bei einem Schadenereignis, bei dem eine unmittelbare Bedrohung der Gesundheit oder erheblicher Sachwerte bevorsteht, kann durch die Sirenenauslösung ein Weckeffekt bei der Bevölkerung erzielt werden“, erklärt Carola Aust, Amtsleiterin für Recht und Ordnung.

Damit werde eine erhöhte Aufmerksamkeit und Sensibilisierung hervorgerufen, wodurch Personen gezielt auf Informationssuche gehen und beispielsweise das Radio einschalten. „Die Stadt selbst ist für die Bewältigung von Großschadensereignissen, unterhalb des Katastrophenalarms, zuständig und muss hierbei eine effektive Gefahrenabwehr leisten und die Einwohner in diesem Zusammenhang vor drohenden Gefahren warnen“, erörtert Carola Aust über die Sirenen.