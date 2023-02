Haldensleben - Mit Freischneidern, Harken und einer guten Portion Motivation sind knapp zwei Dutzend Freiwillige Ende vergangener Woche in den Haldensleber Wald gezogen. Bei kaltem Nieselregen machten sie sich daran, die Hünengräber entlang des Gräberwegs von Gestrüpp, Laub und Totholz zu befreien. Zumindest so viele, wie sie an diesem Nachmittag schaffen würden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.