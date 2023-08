Haldensleben - Vivian Hömke

Mehr als 2820 Kommunen in ganz Deutschland beteiligen sich in diesem Jahr an der Kampagne „Stadtradeln“ des europäischen Städtenetzwerkes Klima-Bündnis. Zum ersten Mal ist auch Haldensleben mit dabei. Die Idee ist es, auf dem Fahrrad 21 Tage lang in die Pedale zu treten und so viele Kilometer wie möglich zu sammeln. Hintergrund des Wettbewerbes sei es, den Radverkehr, den Klimaschutz und die Lebensqualität zu fördern.

Für Haldensleben können alle teilnehmen, die in der Stadt wohnen, dort arbeiten, in einem Verein aktiv sind oder eine Schule besuchen. Wer sich registriert hat, muss sich einem Team anschließen. „Wer kein eigenes Team hat, kann sich auch dem offenen Team Haldensleben anschließen“, sagt Lennart Victor. Er ist Klimaschutzbeauftragter der Stadt und koordiniert die Aktion vor Ort. Bisher haben sich sechs Teams angemeldet. „Es dürfen gern mehr werden“, ergänzt Stadtsprecher Lutz Zimmermann.

Es gibt auch etwas zu gewinnen

Im Landkreis Börde und somit auch in Haldensleben findet der Wettbewerb vom 21. August bis zum 10. September statt. Jeder geradelte Kilometer, der in diesem Zeitraum zurückgelegt wird, zählt. Eingetragen werden können die Kilometer laut Lennart Victor beispielsweise in einer App. Sie können jedoch auch einfach vom Team-Kapitän schriftlich notiert werden. Zugelassen seien neben Fahrrädern übrigens auch E-Bikes und Rollstühle.

Mehrere andere Gemeinden aus Sachsen-Anhalt beteiligen sich ebenfalls an der Aktion, darunter beispielsweise die Stadt Blankenburg im Harz. Dort radelten Mitte Juni bis Anfang Juli insgesamt 61 Teilnehmer in acht Teams rund 10.200 Kilometer. Aus Staßfurt schafften es die 13 Teams in 21 Tagen sogar auf über 19.800 Kilometer.

Am 16. September sollen die Teams mit den meisten geradelten Kilometern gekürt werden. Zu gewinnen gibt es unter anderem E-Bikes und Fahrradzubehör.