Nach dem Ausbruch der Geflügelpest in einer Putenmastanlage in Wieglitz werden alle 20.000 Tiere getötet. Bis Freitagvormittag soll dies geschehen sein. Dann wird auch die Straßensperrung zwischen Wieglitz und Uthmöden wieder aufgehoben.

Wieglitz - Nach Ausbruch der gefährlichen Geflügelseuche in der Putenmastanlage in Wieglitz müssen alle 20.000 Tiere in zwei Ställen getötet und abtransportiert werden. Die Maßnahmen dazu begannen am 1. Februar.